Parola di Campos: «Il miglior primo tempo di sempre»

La scorsa stagione, quando gli capitò di vedere la partita dalla tribuna, la bollò come la peggior prestazione della sua squadra fino a quel momento. Era successo a Genova, per Sampdoria-Roma 0-0 del 20 ottobre 2019. Ieri, invece, all’allenatore portoghese quasi brillavano gli occhi a vedere giocare la sua Roma. E se non ha potuto ovviamente esternarlo a fine partita, ci ha pensato il suo vice Nuno Campos a parlare praticamente per suo conto. «Partita bellissima e primo tempo eccezionale – ha detto alla fine il vice di Fonseca – Venivamo da due partite difficili, c’è stata una risposta brillante. Ma i primi 45 minuti sono stati sicuramente uno dei migliori primi tempi di sempre. quest’anno stiamo facendo bene, frutto del lavoro dello scorso anno e della crescita di alcuni giovani».

«Il nostro è un collettivo forte, che può rendere forte la Roma – continua –. Abbiamo molte partite e poco tempo per allenarci, ma ai tanti nostri giovani serve tempo per crescere. Ma è vero anche che ci stanno già dando un grande contributo, anche se devono ancora adattarsi del tutto al nostro modo di giocare».

(Gasport)