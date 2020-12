Papu Natale, altre due partite e poi addio Dea? Ma non sarà gratis

Mercoledì l'Atalanta ha raccolto un buon punto allo Stadium e il Papu Gomez è tornato in campo, placando per ora la burrasca mediatica seguita al suo screzio con Gian Piero Gasperini. La prima contro la Juve è andata bene, mancano quelle con Roma e Bologna che diranno molto sulle ambizioni della Dea in questa Serie A. Probabile titolare contro i giallorossi. Da qui a pensare che il Papu resti a Bergamo di sicuro sino alla scadenza del contratto (30 giugno 2023) e che il casus belli sia totalmente rientrato ce ne passa. Certo, un Papu svincolato attirerebbe diverse big del nostro campionato. La più interessata sarebbe il Milan, vuoi per i buoni rapporti tra Paolo Maldini e Beppe Riso. Inter, Napoli, Roma e Lazio osservano per il momento da lontano, così come il Psg, stuzzicato dalle buone recensioni dell’amico Di Maria.

(gasport)