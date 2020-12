Ora serve chiarezza Valgono più le Asl o il protocollo federale?

[...] Ora il calcio rischia di tornare in mano alle Asl e il campionato smarrisce le sue certezze: cosa succederà a gennaio se il virus continuasse a non darci tregua? Juve-Napoli diventa la partita infinita. Messa in calendario il 4 ottobre, potrebbe slittare a maggio, 7 mesi dopo, scombussolando gli equilibri del campionato. De Laurentiis esce da vincitore, ma non cancella la sensazione che un po’ ci abbia marciato. La speranza è che questa storiaccia resti un episodio isolato. Per fronteggiare l'emergenza e arrivare al traguardo sono necessari comportamenti virtuosi e al di sopra di ogni sospetto. Cosa succederà se un presidente troverà il modo di rinviare una partita perché la sua squadra, a causa del Covid, non è nelle condizioni ideali per giocarla? [...]

(Corsera - A. Bocci)