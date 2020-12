Non si è esaurita l'attenzione della Roma per Elseid Hysaj, terzino del Napoli seguito dai giallorossi nelle ultime sessioni di mercato, anche in virtù della situazione contrattuale dell'albanese. Il rinnovo con i partenopei sembra essersi arenato, e l'agente del calciatore ha chiaramente lasciato intendere che per il suo assistito à arrivato il momento di guardarsi intorno. E la Roma sarebbe senz'altro piazza gradita.

(Gasport)