Niente tifo, niente soldi. Serie A in rosso senza pubblico: rischiano di sparire 370 milioni

Il mancato afflusso dei tifosi allo stadio costa caro ai club di calcio: se il 2020-21 dovesse concludersi con le porte chiuse i mancati incassi per le 20 società di A ammonterebbero a 370 milioni. E stavolta sono le grandi a soffrire di più - per la Juventus i mancati incassi ammonterebbero ad una cifra di circa 80 milioni di euro -. 60 milioni di potenziali perdite per l'Inter, con il Milan che segue a 40. La Roma rinuncerà invece a circa 38 milioni se l'Olimpico dovesse rimanere chiuso, con i giallorossi che devono stornare circa il 10% dagli importi dei contratti con gli sponsor perché ci sono diritti legati alla fruizione dell’impianto.

(Gasport)