«Niente drammi: non è vero che Friedkin ha processato la Roma»

La Roma dopo la sconfitta contro il Napoli si prepara a scendere in campo questa sera contro lo Young Boys, nella gara che può blindare il primo posto nel girone di Europa League. Il tema principale però della conferenza stampa andata in scena nella giornata di ieri ha riguardato una presunta sfruriata dei Friedkin nei confronti della squadra, a causa della pesante sconfitta subita al San Paolo. A smentire tutto questo è stato lo stesso Paulo Fonseca: «Non è vero, ma io voglio dire di più. Dal primo giorno che sono arrivato qui ho sempre avuto grande rispetto per i giornalisti, faccio le mie analisi in modo onesto. Questa notizia è una grande bugia, questo non è un lavoro serio, questo non è rispettare la squadra». Difende la propria squadra il tecnico, che non vuole far calare l'entusiasmo per una sola battuta d'arresto. I risultati sono sotto gli occhi di tutti e non vuole che sia una singola gara a rovinare la stagione. «Come ogni volta abbiamo analizzato la partita e i calciatori hanno capito cosa non hanno fatto bene. Non ho paura che la squadra perda fiducia. Nessun dramma o depressione, questo si crea fuori ma non deve entrare qui. Io cerco sempre di essere equilibrato nelle interviste del dopo gara. Parlare con i giocatori è un’altra cosa. Ho fatto l’analisi con loro, senza paura di dire quello che penso».

(corsera)