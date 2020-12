Nessuna lesione per Veretout. Obiettivo Sassuolo

Il tecnico Fonseca può tirare un sospiro di sollievo. Jordan Veretout infatti nella giornata di ieri si è sottoposto a esami medici, dopo aver abbandonato il campo al San Paolo per un infortunio, che non hanno evidenziato lesioni. Niente Europa League questa sera quindi, ma la speranza di vederlo in campo domenica contro il Sassuolo c'è. Tutto confermato dallo stesso portoghese nella confernza stampa di ieri: «Veretout ha fatto gli esami: non ha lesioni, ma un fastidio». Diverso invece il discorso per Mancini, che ha riportato una piccola lesione, anche se in vista di domenica torneranno a disposizione sia Kumbulla che Fazio tornati negativi al Covid-19. «Mancini ha una piccola lesione che aveva prima della partita contro il Napoli: l’ho fatto giocare correndo un rischio ma non è peggiorato. Penso che in pochi giorni possa rientrare, magari dopo la gara con il Sassuolo. Smalling ha un piccolo dolore al ginocchio, vediamo. Kumbulla e Fazio sono tornati adesso dopo il Covid: si sono fermati per tanto tempo e non sono nella migliore condizione fisica per giocare».

(corsera)