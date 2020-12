Napoli alle spalle: Fonseca prepara le sfide in casa

Archiviata la brutta sconfitta contro il Napoli, Paulo Fonseca punta a ristabilizzare le condizioni della Roma: alle porte la sfida europea contro lo Young Boys, poi sarà il turno del Sassuolo. Non ci saranno Jordan Veretout e Gianluca Mancini - oggi gli esami strumentali per entrambi - e anche Chris Smalling continua a svolgere lavoro differenziato per il problema al ginocchio sinistro. Ancora in ritardo di condizione, poi, Dzeko e Pellegrini: il tecnico spera di restituire un po'di energie alla sua rosa nel corso di questa settimana.

(La Repubblica)