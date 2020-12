Mkhitaryan decisivo: 7 gol in 12 gare. Giallorossi terzi, ora esame Atalanta

La Roma vola terza in classifica, trascinata dalla freccia armena. Settimo gol in dodici partite. Ad essere decisivo è ancora una volta Henrikh Mkhitaryan. Dopo la larga vittoria di Bologna, la Roma batte anche il Torino nel turno infrasettimanale (3-0), raggiungendo la Juventus, in attesa della sfida di domenica a Bergamo, contro l’Atalanta. Decisivo Mkhitaryan, poi Veretout, e nella ripresa Pellegrini. Il francese si è dimostrato infallibile dal dischetto, soprattutto da quando indossa la maglia della Roma: nove su nove i rigori realizzati.

(La Repubblica)