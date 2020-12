Brutte notizie per Paulo Fonseca, che perde Mirante e Spinazzola, entrambi per una lesione di primo grado ai flessori della coscia destra e sinistra. Più grave il portiere, che potrebbe rientrare per il derby del prossimo 15 gennaio. Potrebbe farcela per il match contro il Crotone del 6 gennaio, invece, Spinazzola. In vista della Samp, intanto, spazio a Pau Lopez tra i pali; mentre il terzino dovrebbe essere sostituito ancora da Bruno Peres anziché Calafiori.

(Il Messaggero)