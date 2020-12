Milik, che intrigo: irrompe la Fiorentina

Per Milik il 2021 rischia di diventare peggiore del 2020. L’attaccante polacco è infatti ai margini della rosa del Napoli e rischia di perdere l’Europeo che si giocherà a giugno. Per questo a gennaio potrebbe lasciare il club di De Lauentiis con sei mesi d’anticipo rispetto alla scadenza di contratto. Per il futuro la Fiorentina resta una delle candidate, ha necessità di dotarsi di una prima punta e attende di capire le intenzione del Napoli ma pure quelle del centravanti polacco. La Roma rientra tra le candidate, rispetto allo scorso agosto il club di Friedkin può agire con prudenza ed in maniera differente, non essendoci adesso la paura che Dzeko vada via. E poi c’è la Juventus, che insiste con il proprio fascino, fungendo da terzo incomodo.

(Corsport)