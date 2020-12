Milanese, Tripi e Ciervo: ecco i baby in rampa di lancio

Tommaso Milanese, Filippo Tripi e Riccardo Ciervo: i primi due hanno già esordito in prima squadra, il terzo potrebbe farlo domani contro lo Young Boys. E magari nel corso dei 90' ci sarà spazio per tutti e 3. Certo la Roma punta al primo posto nel gruppo A di Europa League - battere gli svizzeri significherebbe incassare anche 570 mila euro -, ma Fonseca potrebbe non rinunciare a testare dei giovani su cui sembra voler puntare.

E probabilmente, se il Covid non lo avesse tenuto ai box, anche Nicola Zalewski avrebbe potuto avere la sua chance. L'italo-polacco rientra tra i profili più promettenti della Primavera di Alberto De Rossi, e oggi si sottoporrà al tampone per il via libera al ritorno in squadra.

(Gasport)