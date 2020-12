Mihajlovic cerca l'exploit contro una big: "Spero che Dzeko non sia in giornata"

Sinisa Mihajlovic , allenatore del Bologna, durante la conferenza stampa andata in scena nella giornata di ieri ha ripetuto ai giornalisti come il nodo fondamentale della gara di oggi contro la Roma passi attraverso il saper contenere Edin Dzeko. Il serbo ha infatti sa che la fase difensiva della propria squadra non sarà facile, e non vuole ripetere gli errori fatti contro l'Inter di Conte in cui Lukaku è stato incontenibile. "Se facciamo come con Lukaku non si ferma. Speriamo non sia in giornata. È un grandissimo giocatore, uno che fa reparto da solo. Magari col Covid non sta bene fisicamente e ci concede qualche distrazione in più. Non è solo Dzeko però, è un’ottima squadra con giocatori forti, una squadra completa. Sarà dura per noi ma anche per loro" sono state le sue parole.

(Il Messaggero)