Micki, il gol mancante e i due punti persi: "Siamo frustrati, meritavamo di vincere"

«Dico solamente che gli episodi mostrano tutto quanto. Il nostro lavoro è giocare ed essere concentrati sulla partita. Per il resto tutti possono vedere cosa è accaduto»., così Mkhitaryan si è sfogato nel post- partita di Roma-Sassuolo. "Eravamo tutti arrabbiati alla fine. E' un peccato, è il secondo gol che mi annullano quest'anno. Sono dispiaciuto anche per l'espulsione di Pedro". Il problema però è che il meglio la Roma lo ha fatto vedere in 10: "Nel secondo tempo eravamo più concentrati, non forzavamo però perché sapevamo che il tempo per noi sarebbe arrivato e che ci sarebbero stati degli episodi. Abbiamo creato tante occasioni in cui potevamo segnare". Due punti persi contro una, almeno per ora, diretta concorrente per un posto in Champions: "Se vediamo la classifica vediamo che le squadre sono tutte molto vicine. E' una corsa molto equilibrata. Abbiamo ancora tante partite da giocare e faremo del nostro meglio per vincere le partite e vedremo alla fine dove saremo".

(Il Messaggero)