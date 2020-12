Mediano o difensore, Cristante è una garanzia

Daniele De Rossi durante la sua ultima conferenza stampa da giocatore della Roma diceva di Bryan Cristante: «Arriva da Bergamo, ma io ne voglio cento di giocatori come lui perché anche se non è nato a Roma ci mette l’anima da romanista». Forse sono queste le parole a cui si ispira anche Paulo Fonseca che da inizio stagione non ha praticamente mai rinunciato a lui, salvo che nell'ultima gara di Europa League a Sofia e nella partita contro la Juventus. Con 920 minuti giocati Cristante è il quinto giocatore più presente in campo della rosa. Il tecnico portoghese apprezza la sua disponibilità in campo, da centrocampista infatti si è ritrovato a fare il regista difensivo, ma anche il fatto che il giocatore non si sia mai lamentato di questa situazione e anzi abbia sempre dato il massimo per garantire al mister e alla squadra la migliore prestazione possibile. «Sta diventando un grande difensore centrale, con grande qualità all’inizio della costruzione» è il pensiero di Fonseca non a caso.

(corsera)