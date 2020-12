Mancini e Veretout fermi 10 giorni. Ansia Smalling

La situazione infortuni non smebra dare pace alla Roma. Nella giornata di ieri infatti Gianluca Mancini e Jordan Veretout si sono sottoposti a esami medici dopo aver lasciato in anticipo il campo al San Paolo. Il difensore ha riscontrato una lesione all'adduttore mentre per il francese si tratterebbe di lesione al flessore, anche se Fonseca avrebbe smentito in conferenza stampa. Da Trigoria si parla di una decina di giorni di stop per entrambi. Altro giocatore fermo è Chris Smalling, che continua a sentire fastidio al ginocchio sinistro e questa sera non sarà della gara.

(gasport)