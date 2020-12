Mancini: «Certi black-out sono inammissibili»

La Roma cerca di spiegare il blackout arrivato nel secondo tempo della gara dispustata ieri sera contro l'Atalanta. La Roma, che aveva chiuso in vantaggio il primo tempo, non riesce ad arginare gli uomini di Gasperini che in 45 minuti mettono a segno quattro reti. Al termine della gara è Gianluca Mancini, difensore giallorosso, a spiegare ai microfoni dei cronisti l'accaduto: «Il mister ha detto che abbiamo fatto una prestazione da bambini? Ha ragione, dobbiamo guardare avanti e non ripetere il secondo tempo con l’Atalanta. Ci sta di calare fisicamente ma non dobbiamo prendere questi gol. Potevamo riprenderla, invece siamo andati in barca. Gli scontri diretti? Non siamo inferiori a Napoli o Atalanta, e nel primo tempo abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, però non possiamo prendere 4 gol e avere questi black-out, dobbiamo rimanere in partita perché c’è sempre uno spiraglio per recuperare».

(corsera)