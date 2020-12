Maggioranza e opposizione contro lo stadio

Nonostante le parole della Raggi che si è detta disposta ad ascoltare proposte per nuove aree, diversi consiglieri comunali, anche del M5S, non seguono la linea della sindaca. Abbandonare il progetto Tor di Valle, per la Roma, significherebbe ripartire da capo, così i Friedkin puntano ad una modifica dell'attuale progetto stadio in discussione. I rapporti col Comune, però, si sono deteriorati fin dal primo incontro tra i nuovi proprietari giallorossi e la Raggi, avvenuto in campo neutro, all'ambasciata americana.

(Corriere dello sport)