L'urlo di Fonseca per non perdere il treno europeo

Durante l'intervallo di Roma-Sassuolo, andando a confrontarsi con Maresca, Fonseca ha provato a giocare d'anticipo: tira brutta aria, meglio muoversi subito. Tra i 2 tempi e solo per tutelare i giallorossi ormai in inferiorità numerica. L'espulsione, secondo lui ingiusta, di Pedro, lo ha fatto scattare in piedi e si è preso il rosso. Nella ripresa Maresca ha perseverato: con il rigore negato alla Roma per il fallo di mano di Ayhan sul cross di Spinazzola e per la mancata espulsione di Obiang. I Friedkin hanno bocciato la direzione di gara dell'arbitro partenopeo, dando il via libera a Fienga di andare a chiedere spiegazioni, alla fine del match, a Maresca. La nuova proprietà non ha gradito.

(Il Messaggero)