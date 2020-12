Gli affari di Alessandro Barnaba continuano a intrecciarsi con il mondo del calcio. L’uomo che ha curato la trattativa per il passaggio della Roma da Pallotta a Friedkin ma ora il suo nome è rimbalzato al di là delle Alpi, per il cambio di proprietà del Lilla. Lo scorso giugno, Barnaba aveva lasciato la Jp Morgan per mettersi in proprio. Il romano è diventato partner dell’olandese Maarten Petermann, pure lui uscito dalla banca d’affari, nel fondo Merlyn Advisors con sede a Londra.

(Gasport)