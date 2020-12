L'iniziativa World Food Programme, Friedkin: "Orgoglio per la città"

Nella giornata di ieri la Roma, insieme anche alla Lazio, ha partecipato all'iniziativa lanciata dal World Food Programme per combattere la fame nel mondo attraverso la riduzione degli sprechi alimentari. L'iniziativa è andata in scena presso lo stadio Olimpico ed è stata presenziata dal Ceo giallorosso Giudo Fienga, anche se lo stesso presidente Friedkin è intervenuto per promuovere questo incontro: "Tutti noi all’AS Roma siamo onorati di collaborare con il World Food Programme, vincitore del Premio Nobel per la pace grazie all’impegno profuso nell’affrontare lo spreco alimentare e combattere la fame in tutto il mondo. Questo riconoscimento prestigioso per un’organizzazione con sede a Roma rappresenta un grande motivo di orgoglio per la nostra città. Nell’anno che verrà non vediamo l’ora di collaborare ai progetti condivisi e di intraprendere una serie di iniziative di successo per affrontare questo problema globale".

(Il Messaggero)