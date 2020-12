L'idea di Tiago Pinto: Montiel a gennaio

Aspettando il suo arrivo nella Capitale, Tiago Pinto ha già iniziato a lavorare per Roma. Oltre a confrontarsi con la famiglia Friedkin, il prossimo general manager ha chiesto e ricevuto informazioni dal quartier generale di Trigoria, convergendo sulla necessità di imprimere il marchio già al mercato di gennaio.

Il primo tassello da regalare a Fonseca potrebbe essere il terzino: sembra sfumato il giovanissimo Reynolds, destinato al Cagliari via Juventus, si cerca comunque un profilo giovane, che abbia un ingaggio sostenibile e un futuro intrigante. Nelle ultime ore, non a caso, è tornato sulla scrivania di Pinto un dossier che la Roma aveva esaminato l’estate scorsa: il giocatore è Gonzalo Montiel, argentino di passaporto spagnolo classe ‘97, punto fermo della nazionale di Lionel Scaloni. Gioca nel River Plate e ha il contratto in scadenza a giugno.

La sua clausola rescissoria è di 20 milioni di dollari ma il suo status di quasi svincolato può offrire un buon margine di trattativa all’eventuale acquirente. Il ragazzo piace anche a Walter Sabatini, che si è informato per il Bologna. Montiel era stato sondato anche dal Benfica - giusto la squadra da cui proviene Tiago Pinto - che a sua volta ora vorrebbe dal romanista Bruno Peres, un altro terzino destro che va in scadenza a giugno.

(corsport)