«L’esame glielo facciamo noi... ad hoc»

IL TEMPO - «La plateale falsità ideologica dell’attestato rilasciato a Suarez il 17 settembre è ulteriormente comprovata dalla circostanza che l’atto è stato addirittura confezionato, perfino con l’inserimento dei voti, il giorno 15, tanto da essere rinvenuto già compilato dagli operanti di polizia giudiziaria il 16 settembre in occasione della installazione della strumentazione tecnica per l’audio video intercettazione della seduta d’esame». Così nell’ordinanza di sospensione dei vertici dell’Università per stranieri di Perugia per l’esame di italiano sostenuto da Suarez. Per il gip tutta l’operazione illecita sull’esame, con le risposte passate prima del test, era un’operazione d’immagine per entrare nel business delle certificazioni linguistiche dei calciatori dei grandi club. Viene riportato un messaggio telefonico della prorettrice (non indagata) Daniella Gambini a Spina, nel quale afferma di aver detto «agli apicali che se va in porto convenzione con Juve si potrebbe proporre a Malagò». In un’intercettazione del 7 settembre tra Olivieri e il rettore dell’università statale di Perugia, Maurizio Oliviero. il primo esclama: “ehh ma noi glielo facciamo ad hoc», riferendosi all’esame del 17. Tanto che si organizza una sessione straordinaria con la scusa del covid.