L'asta per i diritti televisivi della Serie A finisce sotto l'albero

La Lega Serie A si prepara a far partire il bando di gara delle immagini del massimo campionato italiano per il triennio 2021/2024. L'argomento dovrebbe essere al centro dell'Assemblea che andrà in scena il 18 dicembre e lo stesso bando potrebbe partire in tempi rapidi, tra le giornate di Natale e l'ultimo giorno dell'anno. Questo perché i club vista la situazione Covid-19 sono a corto di ricavi e vogliono conoscere il prima possibile quali possono essere le cifre in entrata nel prossimo periodo. Inoltre per i top club c'è anche il discorso dei diritti della Champions League, in cui è scesa in campo anche Amazon creando così un importante frazionamento dell'offerta sia per pacchetti che per piattaforme. Intanto il 22 dicembre è attesa l'udienza che vede protagonisti Lega e pay tv satellitare per l'ultima tranche di pagamenti del contratto in essere, che prevede 130 milioni.

(MilanoFinanza)