Ieri mattina Amra Dzeko e Veronica Pellegrini sono andate, con Roma Cares, a far visita alle mamme e ai bambini del centro Ceis per donne vittime di violenza alla Montagnola. Insieme a Babbo Natale hanno consegnato tablet e regali. «Siamo qui con il cuore, non siete sole», hanno detto le mogli del capitano e del vice capitano della Roma.

(gasport)