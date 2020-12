La Roma si scopre...in difesa. Cali nella ripresa, portieri e cambi: Fonseca cerca rimedi

La Roma si ritrova con gli stessi punti dello scorso anno - al netto di quello sottratto per la sconfitta a tavolino col Verona - e con problemi di tenuta mentale. In 19 sfide di alta classifica i giallorossi ne hanno vinte solo 3: nello scorso campionato contro Milan, Napoli e Juventus. Con 18 gol al passivo la difesa è l'ottava della Serie A.

E' apparsa evidente anche la questione della condizione fisica e a Trigoria circola una domanda: perché nei secondi tempi il calo è così marcato? Nei primi 45 minuti la Roma è la squadra che ha segnato di più, 18 reti, ma nella ripresa ha incassato 13 gol, con una media al passivo per la seconda frazione pari al 72% del totale. Nessuna squadra del campionato ha fatto peggio. Tocca a Fonseca rispondere delle scelte di formazione - è stato notato che con l'uscita di Spinazzola il tecnico abbia preferito inserire Bruno Peres e non Calafiori - e anche i cambi tardivi non hanno convinto, così come la definizione della squadra nel post-partita senza fare autocritica.

Un altro tema è quello del portiere: Pau Lopez e Mirante per motivi diversi non convincono. Se a gennaio arrivassero richieste per lo spagnolo, si potrebbe considerare un arrivo, ad esempio Sirigu, altrimenti in estate si proverà a cercare uno tra Gollini e Silvestri.

(Gasport)