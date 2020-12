La Roma si illude per un tempo, poi la vera Atalanta la travolge

La Roma incassa la seconda sconfitta stagionale nella giornata di ieri. Questa volta, come nel caso della trasferta di Napoli, i gol subiti sono quattro e la squadra di Fonseca ha molto per cui rammaricarsi. I primi 45 minuti infatti avevano premiato i giallorossi, meglio messi in campo e che dopo soli tre minuti erano andati in vantaggio con il solito Edin Dzeko. L'Atalanta di Gasperini sembrava essere ingabbiata, ma poi nel secondo tempo la partita è stata totalmente ribaltata e dopo il gol del pareggio di Zapata e una splendida parata di Gollini la Roma è sparita dal campo. Gli uomini di Gasperini hanno avuto il pallino del gioco e non hanno dato tregua alla Roma, costretta a incassare il secondo gol con Gosens, il terzo con Muriel appena entrato e il quarto con Ilicic. Domenica da dimenticare al più presto e mercoledì arriva il Cagliari.

(corsera)