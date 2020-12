La Roma ritrova Smalling. È una mossa anche per l’attacco

Per attaccare al meglio c'è bisogno di poter difendere al massimo del proprio potenziale. Lo ha sperimentato Paulo Fonseca, che contro Napoli e Sassuolo ha dovuto tenere bloccati in basso i laterali per sopperire alle assenze del reparto arretrato. Il risultato è stato spesso quello di vedere una squadra spaccata in due: ai 3 davanti non è stato chiesto di coprire troppo, e i rifornimenti risultavano spesso tagliati. Il ritorno di Chris Smalling, dunque può aumentare l'efficacia difensiva e liberare la manovra offensiva.

Domani c'è il CSKA Sofia: partita importante solo per il premio Uefa visto che i giallorossi sono già qualificati matematicamente al primo posto del gruppo A. E allora Paulo Fonseca può puntare a recuperare Smalling per Bologna, con tiepide speranze di riavere anche Jordan Veretout.

(Corsera)