La Roma riflette: si va al Coni contro lo 0-3 di Verona

Forse la vicenda Diawara non è ancora finita: l'errore nella compilazione della lista era stato punito dal Giudice sportivo, e confermato dalla Corte d'Appello federale, con la sconfitta a tavolino contro il Verona. Ora, come scrive l'edizione online del quotidiano sportivo, la Roma sta valutando le carte ed è orientata a ricorrere al collegio arbitrale del Coni, terzo grado di giudizio per le questioni calcistiche, per avere indietro il punto conquistato sul campo a Verona (0-0) nella prima giornata di campionato.

L'avvocato Conte sta preparando l'incartamento che andrà consegnato entro il 10 dicembre, a trenta giorni dalla sentenza di appello.