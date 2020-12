La Roma pensa al futuro: Calafiori fino al 2025, Pellegrini toglie la clausola

La Roma è sempre più proiettata verso il futuro. È in questa ottica che il club giallorosso ha annunciato il prolungamento di contratto di Riccardo Calafiori fino al 30 giugno 2025. Una mossa dovuta per allontanare le sirene di tanti club di primissima fascia - Paris Saint Germain e Juve le più interessate. Riccardo farà un salto anche nel conto in banca: si parte da 750mila euro più bonus per salire a 1,5 milioni. "Il rinnovo significa tantissimo per me, come per ogni ragazzo cresciuto qui con la passione per la Roma, che sogna un giorno di diventare calciatore della prima squadra". SI pensa ai rinnovi anche di Gonzalo Villar e Lorenzo Pellegrini. Il numero 7 i sarà il fiore all’occhiello del nuovo direttore generale Tiago Pinto, in carica dal 1 gennaio: il suo rinnovo, che cancellerà anche la clausola rescissoria da 30 milioni, sarà la prima «carta» firmata dal dirigente portoghese.

(corsera)