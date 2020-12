La Roma e i biancocelesti imbattuti in Europa (assieme ad altri 13 club): seconda volta nella storia

Lazio e Roma imbattute in Europa. Tutt’e due. A dicembre, dopo 10 partite (5 a testa). C’è un solo precedente nella storia, per trovarlo bisogna risalire al 1998. La Lazio giocava la Coppa Coppe e aveva passato 2 turni andata-ritorno, mentre la Roma in Uefa ne aveva già superati 3. I giallorossi si fermarono allo step successivo, eliminati nei quarti dall’Atletico Madrid, mentre i biancocelesti andarono avanti fino a conquistare il loro primo trofeo internazionale, restando imbattuti fino al 2-1 in finale sul Maiorca.

(Corsera)