La Roma decolla e fa sognare. Smalling: “Non ci poniamo limiti”

Seconda vittoria di fila in campionato, tre punti pesanti per la Roma che vola al terzo posto in classifica, a 24 punti insieme alla Juventus, a meno quattro dal Milan capolista. Una partita più difficile di quanto non dica il 3-1 finale, anche se la squadra di Giampaolo ha giocato in 10 uomini per settantacinque minuti a causa dell’espulsione di Singo. “Siamo soddisfatti della nostra classifica, ma siamo lontani dalla fine del campionato e pensiamo alla partita con l’Atalanta” ha dichiarato Fonseca. Tra i protagonisti del match a Bologna c’è Mkhitaryan: l’armeno ha realizzato il primo gol, il settimo in campionato più uno in Europa League, a cui vanno aggiunti gli altrettanti assist tra Serie A e coppa. “E’ stata una bella prestazione soprattutto nel primo tempo, poi nel secondo abbiamo un po’ mollato. Abbiamo sofferto negli ultimi minuti ma siamo contenti per i tre punti. Non voglio parlare di scudetto, è presto per dire che possiamo vincere” ha dichiarato Mkhitaryan, più coraggioso invece Smalling: “Non ci poniamo limiti, quest’anno ci crediamo“.

(corsera)