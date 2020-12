La Roma crolla ancora

La Roma subisce la seconda sconfitta stagionale e lo fa incassando ancora una volta quattro reti. Questa volta è l'Atalanta la squadra a cui i giallorossi sono costretti ad arrendersi. La squadra di Fonseca parte forte e dopo tre minuti del primo tempo trova la via del gol con il solito Edin Dzeko. La prima frazione si chiude con una Roma ben messa in campo e in grado di controllare l'Atalanta su ogni punto di vista, quasi annullandola. Nella ripresa però quanto di bello visto fino a quel momento sparisce e gli uomini di Gasperini salgono in cattedra trovando prima il pareggio con Zapata e poi la rete del sorpasso con Gosens. Mentalmente la partita si chiude per la Roma, che però subirà anche il terzo gol con Muriel e il quarto con Ilicic. Adesso mercoledì arriva il Cagliari e la possibilità di rialzarsi è già servita.

(Il Messaggero)