La rivoluzione targata Pinto

Qualche nome fin qui è trapelato, ma lo stand by sul mercato della Roma è dovuto soprattutto all'attesa per lo sbarco di Tiago Pinto, i Friedkin aspettano il portoghese per voltare definitivamente pagina. Covid permettendo si aspettano di vederlo a Trigoria il 3 o 4 gennaio. L'ex Benfica sarà un uomo di rottura, un uomo che non ha rapporti con l'ambiente in cui andrà a lavorare. Sarà l'uomo della proprietà, alla quale dovrà riferire senza passare per il Ceo Fienga, che invece tornerà ad occuparsi delle mansioni ad amministratore delegato. Sul mercato ci saranno nuovi equilibri e alleanze. Pinto non è un'emanazione di Mendes, ma negli anni i due hanno avuto un rapporto diretto, rapporto che verrà mantenuto anche con Pinto a Trigoria.

(Il Messaggero)