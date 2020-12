La mossa del Calcio. Appello al Governo: impianti al palo, ora serve una svolta

Coni, Figc e Lega Serie A, come già emerso nella giornata di ieri, scrivono al Premier Giuseppe Conte per sensibilizzare sul tema degli stadi di proprietà in Italia. E alla missiva allegano un rapporto stilato da Monitor Deloitte, che evidenzia l'importanza del fattore impianti delle singole società. La presenza pubblica nella proprietà degli impianti italiani è nettamente superiore ai principali competitor: in Serie A il 70% degli stadi appartiene alla pubblica amministrazione e solo il 20% ai club (10% partenariato pubblico-privato), proporzione ribaltata in Premier League e Bundesliga.

Per ottenere i benefici che solo i nuovi stadi di proprietà riuscirebbero a portare, Coni, Figc e Lega chiedono interventi principalmente su 3 fronti: il processo autorizzativo, i ruoli e le responsabilità degli attori chiave, la sostenibilità del progetto.

Altre richieste inoltrate dalle istituzioni sportive: possibilità di generare extra ricavi e facoltà di garantire sostenibilità al progetto. Nessuna richiesta esplicita di abbattere il divieto di costruzione di appartamenti ma la questione viene comunque evocata. Anche se fonti dell'Esecutivo tagliano corto: il Parlamento si è già espresso negativamente in merito ed il Governo non vuole sconfessare questa volontà.

