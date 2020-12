La maggioranza getta la spugna: "L'iter è inceppato2

Ha fatto un certo effetto ieri ascoltare il presidente della commissione Mobilità di Roma Capitale, Enrico Stefano dover ammettere senza giri di parole: «È evidente che l’iter per l’approvazione del nuovo stadio della Roma è inceppato, e non arriverà in aula entro Natale». Morale: quegli irriducibili ottimisti che avevano dato fiducia a Virginia Raggi stavolta hanno dovuto gettare la spugna: del progetto di Tor di Valle se ne riparlerà ad anno nuovo. Eppure la sindaca, il 19 novembre scorso, aveva detto chiaro: «Entro Natale ci sarà un bel regalo per i tifosi della Roma», prima d’inoltrarsi in un polemico botta e risposta con la Regione sullo stato dell’arte e le relative responsabilità dei ritardi.

(Gasport)