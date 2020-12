La furia di Miki: “Sono frustrato e arrabbiato”

Anche Mkhitaryan non ci sta. L'armeno è uscito sconsolato e arrabbiato dalla gara contro il Sassuolo. Dopo tutto quello che è successo, comunque, il suo equilibrio è da applausi . “Non voglio parlare dell’arbitro. Dico solo che gli episodi mostrano tutto quanto. Rivedendoli, potete capire cosa fosse giusto e cosa no. In ogni caso, c’era rabbia per alcune decisioni. Siamo arrabbiati per non aver vinto perchè potevamo riuscirci“. Ancora l’armeno: “Penso che stavamo facendo bene, fino al cartellino rosso. Nella ripresa, però, eravamo più concentrati. C’è frustrazione, dobbiamo voltare pagina e pensare alla prossima partita“.

(gasport)