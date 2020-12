La Dea e il tabù di Fonseca: il portoghese ha sempre perso

L'Atalanta, per Fonseca, rappresenta un piccolo tabù: al debutto contro i nerazzurri il tecnico portoghese ha dovuto fare i conti con un calcio che forse non si aspettava di trovare in Italia. Fu sconfitta, così come al ritorno. Per la formazione l'allenatore della Roma dovrà fare i conti con un riacutizzarsi del problema alla caviglia per Pellegrini, che dovrebbe però stringere i denti ed affiancare Veretout a centrocampo, liberando la trequarti per Pedro. Se invece il numero 7 non dovesse farcela, Cristante in vantaggio su Villar per affrontare quella che sarà senza dubbi una partita molto dispendiosa dal punto di vista atletico.

(Gasport)