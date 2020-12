La bestemmia dopo l’autogol: Cristante squalificato, giovedì salterà Roma-Torino

La Roma di mister Fonseca nella gara di giovedì sera contro il Torino dovrà fare a meno di Bryan Cristante. Il giocatore infatti nella giornata di ieri è stato squalificato dal Giudice Sportivo per un turno per «aver pronunciato un’espressione blasfema, individuabile e udibile senza margini di ragionevole dubbio, al 23’ del primo tempo». I giallorossi nella giornata di oggi sapranno anche se Kumbulla potrà essere della gara. L'albanese infatti sarà sottoposto a esami specifici dopo che nella gara contro il Bologna è stato costretto a lasciare il campo per un fastidio muscolare. Sicuro di una maglia da titolare Ibanez e pronto a giocare dal primo minuto anche Smalling, che ha messo minuti nelle gambe nelle ultime gare. Da valutare se il terzo centrale sarà Juan Jesus o Fazio.

(corsera)