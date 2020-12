La A è in cantiere: dal nuovo San Siro all'idea Flaminio. Gli stadi cambiano tra veti e progetti

La Serie A continua rimanere indietro nelle medie europee per numero di stadi di proprietà dei club. Nel massimo campionato italiano infatti solo Juventus, Atalanta, Udinese e Sassuolo possono vantare un impianto di proprietà. Sono però sei i club che stanno lavorando per poter arrivare ad avere una propria struttura, tra questi ci sono Roma, Inter, Milan, Fiorentina, Cagliari e Bologna. I giallorossi sembrano vicini a sbloccare il progetto di Tor di Valle, anche se i Friedkin non sembrano interessati ai 55 mila posti e soprattutto al business park. Per questo si prospetta un taglio al progetto o, in alternativa, spostare la struttura nella zona di Tor Vergata o al Flaminio, prendendo la concessione dell'area per 99 anni.

(gasport)