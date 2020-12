Anche Kumbulla certifica i problemi della Roma contro l'Atalanta: «Nel secondo tempo siamo calati - ha detto a TRS -, abbiamo fatto fatica contro una squadra forte. Dobbiamo ripartire, se guardiamo solo al passato non miglioriamo mai». Ed ha parlato anche delle difficoltà con le big: «Dimostreremo che non è così, lo abbiamo già fatto, seppur pareggiando contro Juve e Milan, facendo notare di potercela giocare contro tutti». Intanto con il Cagliari, però, non ci sarà Spinazzola.

(Gasport)