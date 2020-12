Juventus-Napoli, il legali dei partenopei al Coni: «Violati i princìpi del giusto processo»

Martedì andrà in scena l'udienza al Coni per il ricorso legato a Juventus-Napoli, match in cui si è assegnata ai bianconeri la vittoria per 3-0 a tavolino e che ha determinato la penalizzazione dei partenopei di un punto. Il quotidiano riporta la strategia difensiva del club di De Laurentiis, che punterà sulla preclusione della trasferta per cause di forza maggiore. "Non c'è una benché minima prova - si legge nel ricorso presentato dai legali del club - di una condotta in malafede del Napoli. In pratica la condanna in primo e secondo grado violano i principi cardine del giusto processo: la presunzione di buona fede e il principio del 'in dubbio, pro reo'".

(Il Mattino)