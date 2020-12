Juve sotto accusa. L'esame di Suarez e l'ipotesi talpa: «Dubbi sul club»

Continua l'indagine sul mistero Suarez: da una parte intercettazioni ambientali che testimonierebbero l'esame-farsa, dall'altra il sospetto, evidenziato dal procuratore capo Raffaele Cantone e dai pm Giampaolo Mocetti e Paolo Abbritti, che «rappresentanti della Juventus abbiano potuto avere contezza dell’esistenza di questo procedimento e delle attività tecniche in corso».

Il passo avanti dei pm è che si sarebbe identificata una condotta da parte del club per inquinare le prove. Le «false dichiarazioni» si riferirebbero sostanzialmente a due argomenti: l’aver nascosto i rapporti con i «massimi livelli istituzionali» per accelerare le pratiche e la giustificazione del dietrofront su Suarez con l'ostacolo tecnico della concessione della cittadinanza.

Nessuna presa di posizione ufficiale della Juventus, che non mette in discussione la posizione di Paratici e dell'avvocato Chiappero. Misure cautelari per gli indagati accolte solo in parte: 'sì' alla sospensione, 'no' agli arresti domiciliari.

(Gasport)