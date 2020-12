Incompiute d'autore: al gran ballo dei progetti

Lo stadio Flaminio e la zona di Tor Vergata. Sono queste due le zone di Roma che nelle ultime settimane sono tornate prepotentemente al centro del dibattito pubblico non in senso negativo, visto che le opere dello stadio e della Vela di Calatrava sono abbandonate a loro stesse da anni, ma in senso si spera positivo. La Roma dei nuovi proprietari Friedkin non è più certa di realizzare il nuovo stadio a Tor di Valle e sta prendendo in considerazioni queste due nuove location. Per la prima ci sarebbero dei problemi relativi alla necropoli sotterranea che passa sotto il catino in cemento armato, ai parcheggi e soprattutto alla sicurezza. Per quanto riguarda invece la zona di Tor Vergata va superata la concorrenza del secondo ateneo romano, anche se prima andrebbe chiusa la convenzione con la Vianini del gruppo Caltagirone, saldare le parcelle di Santiago Calatrava e le ultime fatture per l'acqusito dei materiali.

(La Repubblica)