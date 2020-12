Il Toro cambia tutto, ribaltone Giampaolo: fuori Meitè, Zaza, Sirigu e Nkoulou

Marco Giampaolo è pronto a rivoluzionare il suo Torino in vista della sfida contro la Roma. Degli undici schierati durante l’implosione casalinga contro l’Udinese di sabato sono certi di una riconferma solo cinque calciatori: naturalmente il capitano Belotti, poi Lyanco, Singo, Rincon e Linetty. Tagli eccellenti in vista: per la prima volta, potrebbero restare in panchina quattro, ma anche cinque, di quei calciatori che finora sono in stati, chi più e chi meno, dei punti fissi. Come Sirigu, in questo campionato finora non è stato lui, e il suo calo di rendimento è certificato dai numeri: fatica a tenere una percentuale di parate sulla soglia del 40%, appena un anno fa era sopra il 70%. Un turno di riposo può aiutarlo a ritrovare serenità. In difesa andrà fuori anche Nkoulou e in bilico c’è pure Rodriguez: Bremer e Izzo sono pronti al cambio. A centrocampo la prova disastrosa di Meité di sabato “chiama” un turno di stop: Lukic ha ripreso la forma, tornerà come mezzala destra. Anche Zaza ha fortemente deluso, e sarà sostituito da Bonazzoli.

(gasport)