Il mistero Smalling

Smalling sta ancora lottando con un'infiammazione al ginocchio che non gli sta dando tregua e gli impedirà di esserci con il Sassuolo. L'inglese non si allena in gruppo da 27 giorni. Per l'inglese da quando è tornato a Roma è iniziata una via crucis: una distorsione al ginocchio, è costretto a rimandare il debutto. Salta gli impegni con Benevento, Young Boys e Milan per poi tornare a disposizione contro il Cska Sofia. Il periodo nero sembra finalmente alle spalle: gioca di fila contro Fiorentina, Cluj e Genoa. A tre giorni dalla gara con il Parma, Smalling si ferma di nuovo. Stavolta è una forte intossicazione alimentare, legata ad un pasto a base di funghi, la causa dell'ennesimo forfait. Superato a fatica anche questo inconveniente, lunedì 23 novembre il calciatore si allena a parte senza problemi. Il giorno seguente, dopo pochi minuti, avverte una nuova fitta all'arto e decide di fermarsi. A Trigoria si affrettano a definire lo stop precauzionale. Si tratta invece di una ricaduta. Il resto è storia recente.

(Il Messaggero)