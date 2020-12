Il mirino di Zaniolo: l'europeo, Fonseca e tanta palestra per tornare più forte

Nicolò Zaniolo spinge sull'acceleratore: vuole recuperare. E anche ieri ha lavorato duramente per garantirsi un ritorno in campo il più presto possibile. 5 ore di lavoro a Trigoria tra mattina e pomeriggio. La spinta è arrivata anche dal ct Roberto Mancini, che ha pubblicamente dichiarato di puntare a riaverlo per il prossimo marzo - Italia impegnata nelle qualificazioni ai mondiali in Qatar -, con un taglio deciso sulle previsioni del professor Fink che aveva operato il classe '99.

Tra 30-45 giorni il gioiello della Roma potrà tornare ad aumentare i carichi di lavoro, ed iniziare a vedere la fine di un tunnel ormai troppo lungo. L'obiettivo è tornare il prima possibile, e chissà che la Roma non decida di festeggiare con l'offerta di un rinnovo.

(Gasport)