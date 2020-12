Il ceo dell'As Roma, Guido Fienga acquisisce «Red Public», società di consulenza strategica al 100% femminile. Il ceo, che ne sarà presidente (l’a.d. è la fondatrice, Giada Maldotti), dice: «Investo sul talento femminile perché in Italia non si fa abbastanza per creare le basi per l’uguaglianza di genere».

(Gasport)