Il calcio finisce nel pallone: in un anno persi 600 milioni. La Serie A ora rischia il crac

La Serie A continua a essere pesantamente vessata dal Covid-19. Le squadre del massimo campionato italiano infatti pagano la chiusura degli stadi e i mancati intrioti pesano sui bilanci dei club, che adesso rischiano il collasso. La Roma di Dan Friedkin segnala in questo 2020 una perdita di 204 milioni. Il Milan si trova a meno 195 milioni, l'Inter 102, la Juventus a 90 milioni e la Lazio a 13 milioni. In totale tutta la Serie A segna una perdita di quasi 800 milioni di euro. La Lega prova a correre ai ripari accettando l'offerta del fondo Cvc che porterà nelle casse dei club 1,7 miliardi da ripartire. Diverso il discorso sugli stipendi dei calciatori, considerati per molti troppo alti, che pesano in questo momento pandemico sulle casse dei club. Difficilmente si puoò trovare l'accordo, visto che la Lega rimanda la decisione ai club che sembrano avere però le mani legate.

(Il Messaggero)