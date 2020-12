Il calcio al tempo del Covid: già 107 positivi da inizio torneo

Se l'effetto più evidente del Coronavirus sulla scorsa edizione della Serie A è stato senza dubbio l'interruzione della competizione, quest'anno si spera di non dover ricorrere alla stessa misura. Ma il numero di contagi tra i calciatori è decisamente differente. Nei 74 giorni di campionato, al via lo scorso 19 settembre, si sono già contati ben 107 casi di positività al Covid-19, e 239 indisponibilità tra partite di campionato e coppe europee.

Il triste record del numero di contagiati è del Genoa (18), mentre il maggior numero delle indisponibilità dovute al virus lo ha registrato l'Inter (28). La Roma, invece, ha giocato il numero più alto di partite con almeno un indisponibile per tampone positivo (ben 11: 7 in A e 4 in Europa League).

(Gasport)